Rando gourmande Dax, 3 juillet 2022, Dax.

Rando gourmande Maison de la Barthe Bois de Boulogne Dax

2022-07-03 10:00:00 – 2022-07-03 Maison de la Barthe Bois de Boulogne

Dax 40100

0 0 EUR A l’ombre des arbres du Bois de Boulogne, sur un parcours de près de 6 kilomètres, des producteurs locaux vous convient tout le long à déguster leurs produits. Chaque halte représente une étape du repas allant de l’entrée au dessert. Vous y découvrirez les spécialités de la ferme d’Haou d’Arzet de Saugnacq et Cambran, le bœuf de Chalosse du Domaine de Laluque à Oeyreluy en passant par les légumes de l’éco ferme de Téthieu et le pastis du Moulin de Bénesse-lès-Dax. A la fin de votre randonnée pédestre, vous pourrez emporter les produits des producteurs et les faire découvrir à vos proches.

A l’ombre des arbres du Bois de Boulogne, sur un parcours de près de 6 kilomètres, des producteurs locaux vous convient tout le long à déguster leurs produits. Chaque halte représente une étape du repas allant de l’entrée au dessert. Vous y découvrirez les spécialités de la ferme d’Haou d’Arzet de Saugnacq et Cambran, le bœuf de Chalosse du Domaine de Laluque à Oeyreluy en passant par les légumes de l’éco ferme de Téthieu et le pastis du Moulin de Bénesse-lès-Dax. A la fin de votre randonnée pédestre, vous pourrez emporter les produits des producteurs et les faire découvrir à vos proches.

+33 5 58 56 86 86

A l’ombre des arbres du Bois de Boulogne, sur un parcours de près de 6 kilomètres, des producteurs locaux vous convient tout le long à déguster leurs produits. Chaque halte représente une étape du repas allant de l’entrée au dessert. Vous y découvrirez les spécialités de la ferme d’Haou d’Arzet de Saugnacq et Cambran, le bœuf de Chalosse du Domaine de Laluque à Oeyreluy en passant par les légumes de l’éco ferme de Téthieu et le pastis du Moulin de Bénesse-lès-Dax. A la fin de votre randonnée pédestre, vous pourrez emporter les produits des producteurs et les faire découvrir à vos proches.

Grand Dax agglo

Maison de la Barthe Bois de Boulogne Dax

dernière mise à jour : 2022-05-25 par