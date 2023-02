Rando Gourmande Creilloise et les Templiers Creil Catégories d’Évènement: Creil

Partez pour une Randonnée d'environ 9 km, entre ville et forêt, entre nature et patrimoine. A la fin de cette petite exploration, Christophe Lefebvre le Chef (3 fois étoilé au guide Michelin, en France, en Floride et en Angleterre) nous attendra au restaurant de l'Hostellerie de la Rivière pour un repas gourmand préparé avec grand soin. Puis à l'issue du repas, nous assisterons à une conférence sur "les Templiers, comment sont-ils devenus francs-maçons ?"

greg@karuna-nature.com
Karuna Nature

