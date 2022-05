Rando Gourmande Courtenay Courtenay Catégories d’évènement: 45320

Courtenay

Rando Gourmande Courtenay, 26 juin 2022, Courtenay. Rando Gourmande Courtenay

2022-06-26 10:30:00 – 2022-06-26

Courtenay 45320 L’association Fais Bouger Ta Ville et Le Paradiöxe vous proposent une Rando Gourmande pour un parcours de 6 kms avec apéritif, crudités, charcuterie, saucisses du chef, salades composées, desserts.

Rdv à 10h30 au Moulin de la Maladrerie. +33 6 89 91 34 68 L’association Fais Bouger Ta Ville et Le Paradiöxe vous proposent une Rando Gourmande pour un parcours de 6 kms avec apéritif, crudités, charcuterie, saucisses du chef, salades composées, desserts.

Rdv à 10h30 au Moulin de la Maladrerie. corpyright

Courtenay

dernière mise à jour : 2022-05-24 par

Détails Catégories d’évènement: 45320, Courtenay Autres Lieu Courtenay Adresse Ville Courtenay lieuville Courtenay Departement 45320

Courtenay Courtenay 45320 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/courtenay/

Rando Gourmande Courtenay 2022-06-26 was last modified: by Rando Gourmande Courtenay Courtenay 26 juin 2022 45320 Courtenay

Courtenay 45320