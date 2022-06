Rando Gourmande Burgnac, 18 juin 2022, Burgnac.

Rando Gourmande Burgnac

2022-06-18 18:00:00 18:00:00 – 2022-06-18 22:30:00 22:30:00

Burgnac 87800 Burgnac

Accueil à partir de 18h

Départs de la salle des fêtes entre 18h30 et 20h

Tarifs :14€ (et pour les moins de 10 ans:7€)

Réservation obligatoire au plus tard le 13 juin

au 05.55.70.28.55 ou 06.76.37.37.25

L’association « Les Amis des Chemins de Saint Médard » organise une randonnée gourmande le samedi 18 juin à BURGNAC.

2 parcours au choix : 6 ou 8,5 km

avec des pauses gourmandes : apéritif, entrée froide, viande de bœuf grillée, fromage, crêpe, vin et café.

Accueil à partir de 18h

Départs de la salle des fêtes entre 18h30 et 20h

Tarifs :14€ (et pour les moins de 10 ans:7€)

Réservation obligatoire au plus tard le 13 juin

au 05.55.70.28.55 ou 06.76.37.37.25

Burgnac

dernière mise à jour : 2022-05-20 par