Bach Lot Bach 6 EUR Pour votre première pause vous sera offert un apéritif maison, une seconde pause ou un buffet Campagnard vous sera proposé par la ferme des Bories Hautes( en plus du bar pour pouvoir offrir un verre à vos amis), une troisième et dernière pause pour le dessert avant de repartir à votre point de départ.

Le départ se effectuera à la place de la mairie. Le circuit pédestre est composé de 9,4 km, le circuit à VTT est composé lui de 23,2 km. Réservation obligatoire avant le 3 juin. Pour un respect environnemental n'oubliez pas d'apporter vos verts et couverts. Le comité des fêtes de Bach propose une randonnée gourmande avec une nouveauté: elle est aussi ouverte aux VTT

Bach en teuf

