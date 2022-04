Rando Gourmande – Auray Auray Auray Catégories d’évènement: Auray

Morbihan

Rando Gourmande – Auray Auray, 30 avril 2022, Auray. Rando Gourmande – Auray Ecole primaire Sainte Thérèse 1 rue Georges Le Poder Auray

2022-04-30 – 2022-04-30 Ecole primaire Sainte Thérèse 1 rue Georges Le Poder

Auray Morbihan Auray 8 Le concept de la « Rando-Gourmande » allie le plaisir de la marche, la découverte du patrimoine local et la dégustation de produits régionaux. +33 7 66 35 46 12 Droits gérés

Ecole primaire Sainte Thérèse 1 rue Georges Le Poder Auray

dernière mise à jour : 2022-04-22 par OT PAYS D’AURAY

Détails Catégories d’évènement: Auray, Morbihan Autres Lieu Auray Adresse Ecole primaire Sainte Thérèse 1 rue Georges Le Poder Ville Auray lieuville Ecole primaire Sainte Thérèse 1 rue Georges Le Poder Auray Departement Morbihan

Auray Auray Morbihan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/auray/

Rando Gourmande – Auray Auray 2022-04-30 was last modified: by Rando Gourmande – Auray Auray Auray 30 avril 2022 auray morbihan

Auray Morbihan