Rando Gourmande à Paguy Betbezer-d’Armagnac, 13 juillet 2022, Betbezer-d'Armagnac.

Rando Gourmande à Paguy Betbezer-d’Armagnac

2022-07-13 – 2022-07-13

Betbezer-d’Armagnac 40240 Betbezer-d’Armagnac

Départ du Château de Paguy pour 12,9 km de balade sur une boucle alliant nature et découverte du patrimoine architectural de l’Armagnac.

Les marcheurs partiront dès 8h30, les cyclistes pourront se lever plus tard pour un départ à 10h45. Retour au Château où vous attend une récompense bien méritée avec la découverte et la dégustation du produit phare du Domaine. L’heure est venue de savourer votre pique-nique avant de partir vers de nouvelles aventures.

+33 7 86 48 00 03

©Chambre agriculture 40

Betbezer-d’Armagnac

