Rando gourmande à la rencontre de producteurs Parking de l’Ecole maternelle Aureille, samedi 13 avril 2024.

La Municipalité d’Aureille vous propose une « Rando Gourmande à la rencontre de nos producteurs », samedi 13 avril à partir de 8h !

Randonnée pédestre et visite des exploitations avec dégustation de leurs produits sur place :

Oli Dis Aupiho (Françoise et Jean-Marc MICHEL) Plantes aromatiques

Maricera (Émilie et Nicolas RACAMIER) Huile d’olive et dérivés

Le Panorama des Alpilles (Sandie et Cédric VANNIEUWENHUYSE) Bières artisanales



Départ du parking de l’école maternelle, 3 parcours proposés :

Parcours Vert 9km Départ 9h (RDV 8h45)

Parcours Jaune 11km Départ 8h45 (RDV 8h30)

Parcours Rouge 13km Départ 8h15 (RDV 8h)



Vers 13h, retour au boulodrome couvert Buffet avec produits du terroir et animation musicale par Manu Acoustic Pop-Rock



Places limitées, 80 personnes max.

Renseignements et inscription auprès de la mairie d’Aureille 15 15 EUR.

Parking de l’Ecole maternelle 5 rue des Bohemiens

Aureille 13930 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@mairie-aureille.fr

