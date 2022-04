RANDO GOURMANDE A GORGES Gorges, 30 avril 2022, Gorges.

RANDO GOURMANDE A GORGES Salle du Cep Rue du Cep Gorges

2022-04-30 – 2022-04-30 Salle du Cep Rue du Cep

Gorges Loire-Atlantique Gorges

EUR Besoin de prendre l’air et de passer un bon moment ? RDV le samedi 30 Avril à Gorges pour une randonnée gourmande !

Vous choisissez votre parcours de 6 à 15 km pour les plus courageux ! Vous trouverez le long de votre parcours quelques pauses gourmandes, de l’apéritif au dessert, entre chemins et villages gorgeois.

Une feuille de route sera remise à chaque participant et les parcours seront fléchés.

Départ de la salle du Cep à Gorges entre 16h et 18h à votre convenance.

N’hésitez pas à venir en famille ou entre amis !

Inscriptions jusqu’au 18 Avril sur Hello Asso Randonnée gourmande – OGEC ECOLE PIE X (helloasso.com)

Rando gourmande de 6km, 9 km et 15 km avec des pauses gustatives de l’apéritif au dessert.

apelecolepiex@yahoo.fr

