RANDO GLOBULO Salle des Richardières Aigrefeuille-sur-Maine, dimanche 21 avril 2024.

26e Rando Globulo avec de nouveaux parcours. Course caritative au bénéfice de l’association des donneurs de sang d’Aigrefeuille sur Maine qui a pour but de promouvoir le don volontaire et bénévole du sang.

Randonnée pédestre 3 circuits 10 km, 15 km et 20 km

Rando poussette 1 circuit de 5 km avec jeux de piste sur le thème Disney et un cadeau pour les enfants !

Course nature 3 parcours 10 km, 15 km et 20 km

Les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte. Passe sanitaire obligatoire. Ravitaillement et collation prévus, apporter vos gobelets. Course nature 10-12 km départ 9 h 15, 15-20 km départ 9 h, à partir de 16 ans si autorisation parentale. 3 3 EUR.

Début : 2024-04-21 08:00:00

fin : 2024-04-14 10:00:00

Salle des Richardières Rue de la Chapelle

Aigrefeuille-sur-Maine 44140 Loire-Atlantique Pays de la Loire adsbaig@gmail.com

