Royère-de-Vassivière Creuse Royère-de-Vassivière Royère-de-Vassivière Rdv plage de broussas à partir de 8h. Entre amis ou en famille, quel que soit votre niveau de pratique, les rando france bleu invitent à la découverte d’un petit coin de nature, d’un lieu de patrimoine ou d’un site naturel remarquable.

Au programme :

Rando famille à 9 heures au départ de Broussas pour une rando de 10,2 km.

Boucle du matin à 8h30, pour un circuit de 12,4 km.

Boucle de l’après-midi à 14h00 pour prolonger l’aventure rando de 11,2 km

La grande rando à la journée : pour deux boucles réunies sur la journée soit presque 24 km de marche. +33 5 55 69 76 70 http://www.lelacdevassiviere.com/ Rdv plage de broussas à partir de 8h. dernière mise à jour : 2021-08-31 par Lac de Vassivière

