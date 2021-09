Chantelle Chantelle Allier, Chantelle Rando France Bleu Pays d’Auvergne – Allier Chantelle Chantelle Catégories d’évènement: Allier

Chantelle

Rando France Bleu Pays d’Auvergne – Allier Chantelle, 12 septembre 2021, Chantelle. Rando France Bleu Pays d’Auvergne – Allier 2021-09-12 – 2021-09-12

Chantelle Allier 5,2 km – Accessible à tous (pas de poussette), ce parcours au fil de la Bouble vous offre une nature luxuriante. Autrefois lieu privilégié des meuniers, les gorges de la Bouble sont restées sauvages, paradis d’une flore et d’une faune préservés. +33 4 70 45 32 73 https://www.helloasso.com/associations/ffrandonnee-federation-francaise-de-la-randonnee-pedestre/evenements/rando-france-bleu-pays-d-auvergne-allier dernière mise à jour : 2021-08-31 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Chantelle Autres Lieu Chantelle Adresse Ville Chantelle