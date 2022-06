Rando Fôret

Rando Fôret, 17 juillet 2022, . Rando Fôret



2022-07-17 10:45:00 – 2022-07-17 11:45:00 EUR 10 10 Ce sera une belle occasion pour apprécier la ville autrement en faisant connaissance avec sa nature, ses espaces de verdure, son magnifique étang et bien d’autres encore. Vous en profiterez pour vous ressourcer et communier avec la nature. Pour y participer, n’hésitez pas à vous inscrire dès maintenant sur le site de l’association. Vous passez vos vacances en famille ? En couple ? Avec un groupe d’amis ? Ne ratez pas les séances de randonnées organisées par Com’landes cet été à Moliets. Ce sera une belle occasion pour apprécier la ville autrement en faisant connaissance avec sa nature, ses espaces de verdure, son magnifique étang et bien d’autres encore. Vous en profiterez pour vous ressourcer et communier avec la nature. Pour y participer, n’hésitez pas à vous inscrire dès maintenant sur le site de l’association. dernière mise à jour : 2022-06-24 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville