rendez vous sur la place de Montchevrel dimanche 1 Mai à 9H pour un “accueil regroupement” avant le départ de la RANDO FOLK à 9H30 au fil des chemins balisés quelques pauses musicales ….. pour une arrivée à la salle des fêtes vers 12H30 avec un repas partagé tiré du panier…. à partir de 14H bal folk animé par “les branchés du folk”…. partagé avec les musiciens “folk” libres de la région….. “fin de partie “vers 17H *source : événement [rando-folk](https://agendatrad.org/e/35773) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

gratuit

organisé par les branchés du folk parking place de montchevrel,Montchevrel (61) 61, Route du Mont aux Chèvres parking place de montchevrel, 61170 Montchevrel, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-01T09:00:00 2022-05-01T13:00:00

Détails Autres Lieu parking place de montchevrel,Montchevrel (61) Adresse 61, Route du Mont aux Chèvres parking place de montchevrel, 61170 Montchevrel, France lieuville parking place de montchevrel,Montchevrel (61)

