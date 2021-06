Hérémence Grande Dixence Hérémence, Hérens Rando-flore Grande Dixence Hérémence Catégories d’évènement: Hérémence

Randonnée avec Céline d’Alpes Attitude à la Grande Dixence pour observer la flore exceptionnelle du site touristique. Vous découvrerez une flore très variée et colorée: saxifrage, gentiane de Bavière, edelweiss, primevère hirsute, etc. et en apprendrez plus sur les milieux sensibles alpins. Un régal pour les yeux! Vendredi 9 juillet 2021 CHF 40.- / personne Min. 4 personnes, max. 12 personnes Randonnée en matinée, horaire de départ à confirmer, rdv à l’hôtel du barrage (transport non compris). Activité d’une demi-journée accessible à tous, randonnée facile de 2h de temps environ.

