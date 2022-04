Rando festi-gourmande sur les chemins de Brocéliande Paimpont Paimpont Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Paimpont

Rando festi-gourmande sur les chemins de Brocéliande Paimpont, 12 juin 2022, Paimpont. Rando festi-gourmande sur les chemins de Brocéliande Paimpont

2022-06-12 – 2022-06-12

Paimpont Ille-et-Vilaine Paimpont Marche culinaire et musicale à la découverte de Brocéliande.

4 pauses gourmandes avec animation musicale. 5 circuits pédestres : 6 ; 12 ; 16 ; 19 ; 24 km

dernière mise à jour : 2022-03-04

