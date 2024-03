Rando-fermes autour de Liévans (70) LIEVANS Arnéguy, dimanche 5 mai 2024.

Rando-fermes autour de Liévans (70) Partez en randonnée à la découverte de l’Agriculture ! Dimanche 5 mai, 09h00 LIEVANS

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-05T09:00:00+02:00 – 2024-05-05T17:00:00+02:00

Fin : 2024-05-05T09:00:00+02:00 – 2024-05-05T17:00:00+02:00

La MSA de Franche Comté et la Chambre d’Agriculture de Haute-Saône organisent une rando-fermes le dimanche 5 mai, au départ de Liévans, à 9h.

Cette randonnée à la journée de 10 kms sera l’occasion d’échanger avec des agriculteurs aux productions diverses : gruyère fermier à Liévans, céréales et colza à Montjustin, apiculture à Autrey-les-Cerre, brebis laitières et plants maraîchers à Liévans. Les agriculteurs feront déguster leurs produits fermiers.

Pique-nique tiré du sac, apéritif offert, participation financière de 2€, inscription obligatoire (limité à 100 personnes)

LIEVANS 11 rue de l’Eglise Arnéguy 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine