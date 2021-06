Agassac Ferme La Commingeoise Chez Lafforgue Agassac, Haute-Garonne Rando ferme (pédestre, équestre, VTT) Ferme La Commingeoise Chez Lafforgue Agassac Catégories d’évènement: Agassac

Lieu de départ et de retour : Ferme La Commingeoise chez LAFFORGUE à AGASSAC 31230, lieu-dit Cugno. Lieu de pique-nique : Commune de SENARENS – 31430 (place du foyer rural) avec des produits fermiers exposés et vendus sur place. Itinéraire : Pédestre, équestre et V.T.T. Les parcours sont balisés sur des chemins communaux, sentiers, dans une zone de coteaux (parcours pédestre de 20 km environ avec possibilité de n’en faire qu’une partie : voiture navette gratuite). Mais aussi : – Traversées de fermes, espaces naturels, – Visite du patrimoine local, – Faune, flore, points de vue remarquables Pour la balade à V.T.T., les vélos ne sont pas fournis. Pour la randonnée équestre, vous venez avec votre propre monture et vous pourrez vous joindre aux groupes formés ou chevaucher seul. (être assuré en responsabilité civile) Pause repas à Sénarens (mi-parcours) Aire de pique-nique aux abords du Foyer Rural (toilettes, eau, salle avec tables, chapiteau, barbecue accessible à tous). Vente de produits à consommer. Vous trouverez sur place un marché local avec des produits fermiers exposés et vendus par des producteurs locaux : – Tomates, melons, – Charcuterie, saucisse fraîche – Magrets, pâtés, rillettes de canards, – Agneau, boeuf, veau, – Fromage, – Croustades, crêpes, miel, – Vin de pays, – Pain, – Buvette. Le soir, clôture de la journée à la ferme La Commingeoise autour d’un repas en plein air (inscriptions au départ), avec animation gasconne. Horaire libre : vous pouvez vous balader toute la journée à votre convenance. Encadrement assuré de 8H 30 à 18H 00. Pour tout renseignement, téléphoner au 06.08.01.86.67 – 06.50.37.02.70. – 05.61.97.53.41. – 06.70.86.73.35. Distribution au départ d’itinéraires détaillés Organisé par le Foyer Rural de Sénarens, la Confédération Paysanne, les CIVAM, avec la participation de l’Association Rando Gym de Saint-Araille, M. LAFFORGUE producteur bio à AGASSAC. Découverte, nature, patrimoine Ferme La Commingeoise Chez Lafforgue 31230 Agassac Agassac Haute-Garonne

