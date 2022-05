Rando Ferme du Ternois Willeman Willeman Catégorie d’évènement: Willeman

Rando Ferme du Ternois Willeman, 2 mai 2022, Willeman. Rando Ferme du Ternois 16, rue d’Oeuf en Ternois Willeman

–

16, rue d’Oeuf en Ternois Willeman Pas-de-Calais Willeman Le GEDA du Ternois, en partenariat avec les Jeunes agriculteurs Ternois Ouest, organise sa troisième édition du Randoferme, pour faire découvrir le monde agricole au grand public!

Les agriculteurs vous proposent une randonnée guidée de 6km, et vous ouvrent les portes de leurs exploitations. Les départs auront lieu à partir de 9h, sur la ferme de Jérôme, au 16 rue d’Oeuf en Ternois, 62770 Willeman.

Attention le parcours n’est pas adapté aux poussettes, merci de votre compréhension.

Marché et restauration locavore sur place! Tarifs:

Randonnée seule: 2€ (gratuit -12ans)

Randonnée et repas à la ferme: 5€ (-12ans), 10€ (adulte)

Inscription obligatoire : cliquez sur “voir le site web”. https://l.facebook.com/l.php?u=https://www.helloasso.com/associations/geda-du-ternois/evenements/randoferme-du-ternois-2?fbclid=IwAR02JFJTFKXmSWqZLtRnUmrZIcZL4oAe1qZzkZoledRKzEjc3gIa6b2lNj0&h=AT1KmCtABHY0LFm_P3Il9iDpxPwbI2Ck6qX8p_7ecJyq5_cd4pbQcJtXy4qxqENlOqQmgpqX7QP1dYCzWMJS4xI0mtkWSIQKo8ZYUhF23uzT3yv-QXQyqepD0Te89gSYs2BMiphVnuEr383WqTNJ&__tn__=q&c[0]=AT0ZDm6twVDryokTDTtarnQfaMWjdvkhD65ysGjm5frFIyqkBNfLcT6INiDz14sEOKeThnPo8a84Qi4oHrVF83iTuohGHD1CXSyyRS7SuB_F7lDWoKJ6v_BwkyTTUCxV2J1kusggSBDQbVulJR4sNOup Le GEDA du Ternois, en partenariat avec les Jeunes agriculteurs Ternois Ouest, organise sa troisième édition du Randoferme, pour faire découvrir le monde agricole au grand public!

Les agriculteurs vous proposent une randonnée guidée de 6km, et vous ouvrent les portes de leurs exploitations. Les départs auront lieu à partir de 9h, sur la ferme de Jérôme, au 16 rue d’Oeuf en Ternois, 62770 Willeman.

Attention le parcours n’est pas adapté aux poussettes, merci de votre compréhension.

Marché et restauration locavore sur place! Tarifs:

Randonnée seule: 2€ (gratuit -12ans)

Randonnée et repas à la ferme: 5€ (-12ans), 10€ (adulte)

Inscription obligatoire : cliquez sur “voir le site web”. 16, rue d’Oeuf en Ternois Willeman

dernière mise à jour : 2022-04-28 par

Détails Catégorie d’évènement: Willeman Autres Lieu Willeman Adresse 16, rue d'Oeuf en Ternois Ville Willeman lieuville 16, rue d'Oeuf en Ternois Willeman

Willeman Willeman https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/willeman/

Rando Ferme du Ternois Willeman 2022-05-02 was last modified: by Rando Ferme du Ternois Willeman Willeman 2 mai 2022

Willeman