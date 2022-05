Rando Famille à GENSAC, 5 juin 2022, .

Rando Famille à GENSAC

2022-06-05 – 2022-06-05

Rando famille à Gensac, – Rvs parking école

circuit 1 2h30 pour les plus sportifs (10 km avec dénivelé) dépar 9h (accompagné)

ou circuit 2 de 1h30 tout niveau (env. 6 km) : départ 10 h accompagné.

12h : grillade et buvette dans la cour de l’école, jeus d’anton.

Formule à 5 € : sandwich, chips et dessert

Formel à 4 € : sans dessert

après-midi : promenons-nous autremnt… rallye enigmes dans Gensac. ouvet à tous, gratuit.

Inscriptions : 06.04.16 .77.49

Rando famille à Gensac, – Rvs parking école

circuit 1 2h30 pour les plus sportifs (10 km avec dénivelé) dépar 9h (accompagné)

ou circuit 2 de 1h30 tout niveau (env. 6 km) : départ 10 h accompagné.

12h : grillade et buvette dans la cour de l’école, jeus d’anton.

Formule à 5 € : sandwich, chips et dessert

Formel à 4 € : sans dessert

après-midi : promenons-nous autremnt… rallye enigmes dans Gensac. ouvet à tous, gratuit.

Inscriptions : 06.04.16 .77.49

+33 6 04 16 77 49

Rando famille à Gensac, – Rvs parking école

circuit 1 2h30 pour les plus sportifs (10 km avec dénivelé) dépar 9h (accompagné)

ou circuit 2 de 1h30 tout niveau (env. 6 km) : départ 10 h accompagné.

12h : grillade et buvette dans la cour de l’école, jeus d’anton.

Formule à 5 € : sandwich, chips et dessert

Formel à 4 € : sans dessert

après-midi : promenons-nous autremnt… rallye enigmes dans Gensac. ouvet à tous, gratuit.

Inscriptions : 06.04.16 .77.49

rando gensac

dernière mise à jour : 2022-05-25 par