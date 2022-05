RANDO FACES CACHÉES DU CAROUX Mons Mons Catégories d’évènement: Hérault

Mons

RANDO FACES CACHÉES DU CAROUX Mons, 28 mai 2022, Mons. RANDO FACES CACHÉES DU CAROUX Mons

2022-05-28 07:30:00 – 2022-05-28 17:00:00

Mons Hérault Benjamin vous propose l’ascension du Caroux hors des sentiers battus. L’itinéraire choisi par votre accompagnateur en montagne offre : montées ombragées, cascades, points de vue à couper le souffle, sommet (Roc du Caroux à 1034 m). Et, si la chance est avec nous, une rencontre avec les mouflons n’est pas exclue ! Benjamin vous propose l’ascension du Caroux hors des sentiers battus. nNiveau : Sportifs, bons marcheurs (± 900m de dénivelé, 7h de marche) Benjamin vous propose l’ascension du Caroux hors des sentiers battus. L’itinéraire choisi par votre accompagnateur en montagne offre : montées ombragées, cascades, points de vue à couper le souffle, sommet (Roc du Caroux à 1034 m). Et, si la chance est avec nous, une rencontre avec les mouflons n’est pas exclue ! MB-OTMC

Mons

dernière mise à jour : 2022-05-12 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Mons Autres Lieu Mons Adresse Ville Mons lieuville Mons Departement Hérault

Mons Mons Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mons/

RANDO FACES CACHÉES DU CAROUX Mons 2022-05-28 was last modified: by RANDO FACES CACHÉES DU CAROUX Mons Mons 28 mai 2022 Hérault Mons

Mons Hérault