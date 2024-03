Rando et vide-grenier Combrand, dimanche 7 avril 2024.

Rando et vide-grenier Combrand Deux-Sèvres

Le BCDC organise sa randonnée et son vide grenier.

La Randonnée au départ de la salle omnisports de Combrand propose 2 parcours (8 et 14 km) et un ravitaillement (inscription sur place).

Le vide grenier ouvre dès 7h30 avec les tarifs suivants 3€/ml sans table et 5€/ml avec table (réservation obligatoire au 06 77 75 84 54).

Une restauration sur place est proposée. 3 3 EUR.

Début : 2024-04-07 07:30:00

fin : 2024-04-07

Salle omnisport

Combrand 79140 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine commissionfestive.bcdc@gmail.com

L’événement Rando et vide-grenier Combrand a été mis à jour le 2024-03-21 par OT Bocage Bressuirais