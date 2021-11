Saint-Mesmin Saint-Mesmin 24270, Saint-Mesmin Rando et trail des gorges de l’Auvézère Saint-Mesmin Saint-Mesmin Catégories d’évènement: 24270

Saint-Mesmin

Rando et trail des gorges de l’Auvézère Saint-Mesmin, 12 février 2022, Saint-Mesmin. Rando et trail des gorges de l’Auvézère Relais nature Le Bourg Saint-Mesmin

2022-02-12 – 2022-02-13 Relais nature Le Bourg

Saint-Mesmin 24270 Saint-Mesmin Épreuve de course à pied inscrite au calendrier des courses hors stade de Dordogne

Courses nature de 11 / 19 / 32 km dans les gorges de l’Auvézère + trail nocturne de 16 km le samedi soir,

Randonnée pédestre de 11 km tout public.

Relais nature Le Bourg Saint-Mesmin

