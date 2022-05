Rando et repas champêtre Condezaygues Condezaygues Catégories d’évènement: Condezaygues

Condezaygues Lot-et-Garonne Condezaygues 8 8 EUR A partir de 9h : rendez-vous devant le Vieux Chêne

9h30 : départ de la rando, ravitaillements sur le parcours

11h30 (environ) : retour devant le Vieux Chêne avec apéritif offert par la mairie

12h30 : repas champêtre (grillades) pour ceux qui le souhaitent

Apportez vos assiettes, couverts et verres.

