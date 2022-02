Rando et pique nique Ruffec Ruffec Catégories d’évènement: Indre

Ruffec

28 août 2022

2022-08-28 09:00:00

Ruffec Indre Ruffec En bordure de Creuse, chacun amène son pique-nique pour un moment convivial. Apéro offert par le comité des fêtes. Randonnée de 8 km autour de Ruffec. Pique-nique ouvert à tous précédé d’une rando pédestre. +33 6 30 63 95 77 En bordure de Creuse, chacun amène son pique-nique pour un moment convivial. Apéro offert par le comité des fêtes. Randonnée de 8 km autour de Ruffec. Ruffec

