Abbaye Saint Sauveur Le Vicomte, le samedi 18 septembre à 08:00

– Rando tonique vers le mont de Besneville 18 km – Marches nordiques de Taillepied 14 km + initiation – Rando au fil de l’Ouve et des marais 12 km – Rando Patrimoine des 5 châteaux 22 km

sur inscription en ligne

Choisissez votre rando ou marche nordique et rejoignez les animateurs bénévoles de la FFRandonnée Manche pour découvrir les richesses du patrimoine de Saint Sauveur le Vicomte. Abbaye Saint Sauveur Le Vicomte Saint-Sauveur-le-Vicomte Saint-Sauveur-le-Vicomte Manche

2021-09-18T08:00:00 2021-09-18T17:30:00

