– parcours d’environ 5 kms pour 350 m de dénivelé, sortie de 4h (pauses botaniques comprises), prévoir chaussures de randonnée et appareil photo.

– retour au refuge en fin d’après-midi. L’apéritif vous attend et c’est dans cette ambiance chaleureuse et conviviale que sera venu le temps d’admirer vos magnifiques photos et de partager un délicieux dîner comprenant entrée, plat, plateau de fromage du pays, dessert, café ou infusion.

– nuit au refuge puis le matin petit déjeuner servi sous forme de buffet à volonté.

– possibilité de partir randonner en boucle autour du refuge le lendemain, nombreux sentiers tous niveaux au départ du refuge.

– possibilité de commander un panier pique-nique pour le lendemain (9€).

Accompagnés d'un spécialiste passionné des Pyrénées, vous partirez sur les sentiers en début d'après-midi pour découvrir et apprendre à reconnaitre les fleurs emblématiques de nos montagnes. refugeduhaugarou@gmail.com +33 5 62 97 25 04

