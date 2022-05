Rando et nuit en refuge : « Couleurs d’automne »

29 octobre 2022

2022-10-29 13:30:00 13:30:00 – 2022-10-29 Détail de la sortie sous réserve de modification :

– parcours d’environ 8 kms pour 550 m de dénivelé et 4h de sortie (pauses comprises).

– prévoir chaussures de randonnée et appareil photo.

– nuitée en ½ pension au refuge de Haugarou. Repas copieux et généreux élaboré à partir de produits frais et/ou locaux, le pain est fait maison. Petit déjeuner servi sous forme de buffet à volonté.

– possibilité de partir randonner en boucle autour du refuge le lendemain, nombreux sentiers tous niveaux au départ du refuge.

Sur réservation. Accompagnés d’un spécialiste passionné des Pyrénées, vous partirez sur un itinéraire en boucle et particulièrement varié pour une randonnée au milieu des couleurs automnales dans le massif forestier. Détail de la sortie sous réserve de modification :

