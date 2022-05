Rando Equi’collines : conte historique Charmes-sur-l’Herbasse Charmes-sur-l'Herbasse Catégories d’évènement: Charmes-sur-l'Herbasse

Charmes-sur-l’Herbasse Drôme Charmes-sur-l’Herbasse Equi’collines : une randonnée équestre ou pédestre, adaptée à toutes les conditions physiques, les âges, et les distances ! Pour rappel : chapeaux, lunettes et bouteilles d’eau sont de rigueur. Venez nombreux !

Buvette et restauration. equicollines@gmail.com +33 6 59 13 49 88 Charmes-sur-l’Herbasse

