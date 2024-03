RANDO EN MARCHE AFGHANE Sur les Coteaux-du-Layon 13KM Rochefort-sur-Loire, dimanche 31 mars 2024.

RANDO EN MARCHE AFGHANE Sur les Coteaux-du-Layon 13KM Rochefort-sur-Loire Maine-et-Loire

Randonnée de 13km alliant le plaisir de la marche et de la respiration

Vous aimez marcher et ressentez le besoin de prendre du temps pour vous en nature ?

En Marche Afghane, la respiration rythmée et consciente permet d’obtenir des bénéfices plus importants que la marche seule revitalisante, apaisante et performante cette marche s’adapte aux besoins de chacun.

Pratiquée en silence, il s’agit d’une méditation active, un acte de marcher vers soi , une invitation à célébrer le souffle et élargir son expérience de la respiration.

C’est ainsi l’occasion de profiter de l’environnement naturel avec des sensations nouvelles.

Un très bel itinéraire pour pratiquer les rythmes régénérants de la Marche Afghane.

Des chemins plats pour tirer bénéfices des rythmes de longues distances, mais aussi des dénivelés pour tester les rythmes qui soutiennent l’effort et permettent de monter sans être essoufflé.

Groupe de 6 personnes pour un accompagnement individualisé.

Point de rdv communiqué à l’inscription.

par Karine Chardon, animatrice certifiée en Marche Afghane 25 25 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-31 09:00:00

fin : 2024-03-31 13:00:00

Rochefort-sur-Loire 49190 Maine-et-Loire Pays de la Loire contact@selvea-nature.fr

