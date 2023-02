Rando en fête : Sport et Nature pour Tous ! Office du Tourisme Excideuil Catégories d’Évènement: Dordogne

Dordogne EUR Départ de la randonnée accompagnée à 9h à l’Office de Tourisme pour une boucle d’environ 12 km : Savourer la vue panoramique depuis Saint Raphaël en passant par les Roches Enchantées avec ses grottes, sa source et ces petits sentiers ombragés. La randonnée est gratuite, mais ne comprend pas de ravitaillement, prévoir sa bouteille d’eau, casquette, tenue et chaussures adaptées.

L’après-midi vous pourrez participer aux ateliers encadrés par des professionnels, de découverte des activités de pleine nature : escalade en falaise, tir à l’arc, poney, VTTAE … au pied du château.

