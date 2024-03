Rando en fête Sport et Nature pour Tous ! Office du Tourisme Excideuil, samedi 13 juillet 2024.

Rando en fête Sport et Nature pour Tous ! Office du Tourisme Excideuil Dordogne

Le matin randonnée pédestre et VTT accompagnée autour d’Excideuil, départ de l’OT à 9h.

L’après-midi Ateliers gratuits encadrés par des professionnels, de découverte des activités de pleine nature tir à l’arc, poney, VTTAE … au pied du château.

Gratuit, sans réservation.

Randonnée pédestre accompagnée pour une boucle d’environ 12 km Savourer la vue panoramique depuis Saint Raphaël en passant par les Roches Enchantées avec ses grottes, sa source et ces petits sentiers ombragés.

Randonnée VTT accompagnée, deux boucles au choix pour débutants et confirmés.

La randonnée est gratuite, mais ne comprend pas de ravitaillement, prévoir sa bouteille d’eau, casquette, tenue et chaussures adaptées. Rendez-vous à 9h devant l’office de tourisme.

L’après-midi vous pourrez participer aux ateliers encadrés par des professionnels, de découverte des activités de pleine nature tir à l’arc, poney, VTTAE … au pied du château.

Toutes les activités sont gratuites, la réservation n’est pas nécessaire. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-13 09:00:00

fin : 2024-07-13

Office du Tourisme 1 place du château

Excideuil 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine tourisme@naturellementperigord.fr

L’événement Rando en fête Sport et Nature pour Tous ! Excideuil a été mis à jour le 2024-03-16 par Isle-Auvézère