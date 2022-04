Rando en fête – par Monts et par Vaux Clermont-d’Excideuil Clermont-d'Excideuil Catégories d’évènement: Clermont-d'Excideuil

Dordogne

Rando en fête – par Monts et par Vaux Clermont-d’Excideuil, 28 août 2022, Clermont-d'Excideuil. Rando en fête – par Monts et par Vaux le Bourg Salle des fêtes Clermont-d’Excideuil

2022-08-28 08:30:00 – 2022-08-28 le Bourg Salle des fêtes

Clermont-d’Excideuil Dordogne Clermont-d’Excideuil De points de vue en vallées perdues, entre petit patrimoine et vaches limousines, c’est Clermont, notre village, passionnément Périgord Vert.

8h30 café-croissant offert.

9h départ circuit pédestre : 12 km .

Balade de 4 km, départ à 10h : balade contée.

Ravitaillement offert sur les circuits.

A midi, buffet à volonté 14 € – réservation obligatoire avant le 20 août. Circuit pédestre de 12 km,

balade contée de 4 km

Ravitaillement offert

le Bourg Salle des fêtes Clermont-d’Excideuil

