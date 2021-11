Rando en famille dans le Jura – Chilowé® Longchaumois, 4 décembre 2021, Longchaumois.

Rando en famille dans le Jura – Chilowé® Longchaumois

2021-12-04 – 2021-12-05

Longchaumois Jura Longchaumois

EUR 260 Rechargez les batteries de toute la famille, rien de tel qu’un week-end sur le camp de base Chilowé® dans le Jura… A coup de randos en raquettes à travers bois, d’observation des chamois et de leurs empreintes, de panoramas au petit matin, avec Rémi on lâche prise et on se gave de nature (et de fromages locaux !).

Longchaumois

dernière mise à jour : 2021-11-24 par