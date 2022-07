Rando E-Bike Burger Arette Arette Catégories d’évènement: Arette

Pyrénées-Atlantiques EUR 65 65 Laissez vous guider à travers les sentiers de La Pierre Saint Martin en Vtt à assistance électrique avec un Moniteur Guide diplômé, clôturez cette soirée avec la dégustation d’un burger maison face à l’Arlas. Sur réservation Laissez vous guider à travers les sentiers de La Pierre Saint Martin en Vtt à assistance électrique avec un Moniteur Guide diplômé, clôturez cette soirée avec la dégustation d’un burger maison face à l’Arlas. Sur réservation +33 5 24 35 15 13 Laissez vous guider à travers les sentiers de La Pierre Saint Martin en Vtt à assistance électrique avec un Moniteur Guide diplômé, clôturez cette soirée avec la dégustation d’un burger maison face à l’Arlas. Sur réservation Altitude Ski

