Malay-le-Petit Yonne Malay-le-Petit EUR 2 2 Rando Pleine Nature propose un circuit de 25 km environ avec quelques dénivelés. Repas tiré du sac. randopleinenature@gmail.com http://www.randopleinenature.fr/ Rando Pleine Nature propose un circuit de 25 km environ avec quelques dénivelés. Repas tiré du sac. Rue du Piège Devant la mairie Malay-le-Petit

