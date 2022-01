Rando dynamique avec Rando Pleine Nature Courgenay Courgenay Catégories d’évènement: Courgenay

Yonne

Rando dynamique avec Rando Pleine Nature Courgenay, 19 février 2022, Courgenay. Rando dynamique avec Rando Pleine Nature Rue de Beaulieu Derrière la piscine et la mairie Courgenay

2022-02-19 09:15:00 – 2022-02-19 17:00:00 Rue de Beaulieu Derrière la piscine et la mairie

Courgenay Yonne Courgenay EUR 2 2 Rando Pleine Nature propose un circuit de 25 km et dénivelé + de 295 m passant par la forêt de Vauluisant. Repas tiré du sac. randopleinenature@gmail.com http://www.randopleinenature.fr/

