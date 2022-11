Rando du Téléthon Lamazière-Haute Lamazière-Haute Lamazière-HauteLamazière-Haute Catégories d’évènement: Corrèze

Corrèze Le Bourg Lamazière-Haute Corrèze Lamazière-Haute Randonnée de 9km au départ de Lamazière-Haute à 14h et arrivée à 17h à Eygurande (maison Choriol).

Une urne pour récolter les dons accompagnera la randonnée du départ à l’arrivée, vente de jacinthes.

Gratuit et ouvert à tous Le Foyer Rural du Pays d’Eygurande, la résidence « Les Myosotis », le centre d’habitat de l’ESAT et la Fondation Jacques Chirac organisent la Rando du Téléthon, de 9km. Le Bourg Lamazière-Haute Lamazière-Haute

