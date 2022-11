Rando du Téléthon Estrées-lès-Crécy, 27 novembre 2022, Estrées-lès-Crécy.

Rando du Téléthon

rue Henri Corne Estrées-lès-Crécy Somme

2022-11-27 07:30:00 – 2022-11-27

Estrées-lès-Crécy

Somme

Pour le Téléthon, Ponthieu-Randos en collaboration avec le comité des fêtes d’Agenvillers vous proposent :

3 parcours balisés de 20, 30 et 40 kilomètres en VTT, départ libre de 8h30 à 9h

3 parcours balisés de 9, 12 et 16 kilomètres de marche, départ libre de 8h30 à 9h

3 parcours balisés de 9, 12 et 16 kilomètres de trail, départ groupé à 9h.

Inscription sur place à partir de 7h45 avec le café d’accueil

+33 6 47 47 53 44

Estrées-lès-Crécy

