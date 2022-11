Rando du Téléthon Dun-le-Palestel Dun-le-Palestel Dun-le-PalestelDun-le-Palestel Catégories d’évènement: Creuse

Dun-le-Palestel Dun-le-Palestel

Rando du Téléthon Dun-le-Palestel Dun-le-Palestel, 4 décembre 2022, Dun-le-PalestelDun-le-Palestel. Rando du Téléthon mairie

Dun-le-Palestel Creuse Dun-le-Palestel

2022-12-04 13:45:00 13:45:00 – 2022-12-04 17:00:00 17:00:00 Dun-le-Palestel

Creuse mairie Dun-le-Palestel Creuse Dun-le-Palestel 83 Grande Rue, inscriptions à 13h15, départ 13h45. Participez à la randonnée du Téléthon, avec 2 parcours, 5 et 10 kms. Un pot de l’amitié sera offert à l’arrivée. Tarif libre au profit du Téléthon. mairie Dun-le-Palestel Dun-le-Palestel

dernière mise à jour : 2022-11-18 par OT de Dun le Palestel

Détails Catégories d’évènement: Creuse, Dun-le-Palestel Dun-le-Palestel Autres Lieu Dun-le-Palestel Dun-le-Palestel Adresse Dun-le-Palestel Creuse OT de Dun le Palestel Dun-le-Palestel Ville Dun-le-PalestelDun-le-Palestel lieuville mairie Dun-le-Palestel Dun-le-Palestel Departement Creuse

Dun-le-Palestel Dun-le-Palestel Dun-le-PalestelDun-le-Palestel Creuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dun-le-palesteldun-le-palestel/

Rando du Téléthon Dun-le-Palestel Dun-le-Palestel 2022-12-04 was last modified: by Rando du Téléthon Dun-le-Palestel Dun-le-Palestel Dun-le-Palestel Dun-le-Palestel 4 décembre 2022 Creuse Dun-le-Palestel Dun-le-Palestel Creuse OT de Dun le Palestel

Dun-le-PalestelDun-le-Palestel Creuse