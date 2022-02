Rando du soir à Fermanville Fermanville, 15 juillet 2022, Fermanville.

Rando du soir à Fermanville Fermanville

2022-07-15 20:00:00 20:00:00 – 2022-07-15 22:30:00 22:30:00

Fermanville Manche Fermanville

Besoin de changer d’air ? De renouer avec la nature ? Alors mettez de bonnes chaussures de marche et venez découvrir les chemins de randonnée du Cotentin. Parcourir son littoral et admirer ses beaux paysages vous procurera une sensation de bien-être inouïe. Si à l’aller, vous pourrez admirer des panoramas puissants, le retour se fera à la lampe torche, dans le silence du jour qui se couche. La nuit, les acteurs du règne animal changent : les pipistrelles commencent leur ballet et on peut entendre au loin le hululement de la chouette ou le croassement des grenouilles. Une expérience inoubliable terminée en douceur autour d’un verre de jus de pomme ou de cidre.

