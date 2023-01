RANDO DU PRINTEMPS Chaumes-en-Retz Chaumes-en-Retz Chaumes-en-Retz Catégories d’Évènement: Chaumes-en-Retz

Loire-Atlantique

RANDO DU PRINTEMPS Chaumes-en-Retz, 12 mars 2023, Chaumes-en-Retz Chaumes-en-Retz. RANDO DU PRINTEMPS Arthon Rue du Stade Salle omnisports Chaumes-en-Retz Loire-Atlantique Rue du Stade Arthon

2023-03-12 06:45:00 – 2023-03-12

Rue du Stade Arthon

Chaumes-en-Retz

Loire-Atlantique Chaumes-en-Retz 3 circuits pédestres (marche allure libre ou nordique, running accepté)

Départs groupés : 25 km : Départ à 7h30

10 et 16 km : Départ libre de 8h et 9h30 2 circuits VTT / VTC Circuit familial VTC 20 km : Départ de 7h30 à 9h30

Circuit VTT 35 ou 45 km : Départ de 7h30 à 9h30 Accueil à partir de 6h45, ravitaillement sur les parcours. Boissons et Sandwichs. Les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte. Baladez-vous dans la campagne et prenez un vrai bol d’air ! Marche pédestre, running, VTT et VTC. etoilerandoarthon4@gmail.com Rue du Stade Arthon Chaumes-en-Retz

dernière mise à jour : 2023-01-18 par

Détails Catégories d’Évènement: Chaumes-en-Retz, Loire-Atlantique Autres Lieu Chaumes-en-Retz Salle omnisports Adresse Chaumes-en-Retz Loire-Atlantique Rue du Stade Arthon Ville Chaumes-en-Retz Chaumes-en-Retz lieuville Rue du Stade Arthon Chaumes-en-Retz Departement Loire-Atlantique

Chaumes-en-Retz Salle omnisports Chaumes-en-Retz Chaumes-en-Retz Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chaumes-en-retz-chaumes-en-retz/

RANDO DU PRINTEMPS Chaumes-en-Retz 2023-03-12 was last modified: by RANDO DU PRINTEMPS Chaumes-en-Retz Chaumes-en-Retz Salle omnisports 12 mars 2023 Arthon Rue du Stade Salle omnisports Chaumes-en-Retz Loire-Atlantique Chaumes-en-Retz Chaumes-en-Retz, Loire-Atlantique Loire-Atlantique

Chaumes-en-Retz Chaumes-en-Retz Loire-Atlantique