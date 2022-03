Rando du Petit Prince Bressuire Bressuire Catégories d’évènement: Bressuire

Deux-Sèvres

Rando du Petit Prince Bressuire, 24 avril 2022, Bressuire. Rando du Petit Prince Bressuire

2022-04-24 08:00:00 – 2022-04-24

Bressuire Deux-Sèvres Bressuire 4 EUR Randonnée organisée par l’ APEL de l’ école Le Petit Prince.

3 circuits pédestres de 9 – 12 et 18 kms avec ravitaillements.

1 circuit Piou-Piou de 3 kms accessible aux poussettes.

Bressuire

