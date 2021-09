Rando du D-Day #AttitudeManche Sainte-Marie-du-Mont, 18 septembre 2021, Sainte-Marie-du-Mont.

Rando du D-Day #AttitudeManche 2021-09-18 14:00:00 – 2021-09-18 17:00:00

Sainte-Marie-du-Mont Manche Sainte-Marie-du-Mont

Le Comité Départemental de Cyclisme et Latitude Manche ont souhaité inscrire le territoire dans le label « Espace Cyclosport » proposé par la Fédération Française de Cyclisme. Véritable gage de qualité, ce label met en valeur les qualités de la Manche pour les amateurs de cyclisme et accompagne le développement de la pratique sur le territoire, alliant ainsi sport, loisir et découverte.

En empruntant ces parcours, vous avez l’assurance de rouler sur des itinéraires variés, sécurisés et de qualité.

Dans la Manche, 4 circuits vous attendent. Des plus jeunes aux plus aguerris, choisissez votre parcours en fonction de votre niveau :

• Le circuit du D-Day : parcours vert de 19 km, départ à Utah Beach ;

• Le circuit du Saint-Lois : parcours bleu de 53 km, départ à Saint-Lô ;

• Le circuit du Sud Manche : parcours rouge de 97 km, départ à Avranches ;

• Le circuit du Tour de la Hague : parcours noir de 124 km, départ à Cherbourg.

Les parcours étant créés et la signalétique étant mise en place sur le terrain, il s’agit à présent d’inaugurer l’espace cyclosport de la Manche. Pour cela, Latitude Manche parie sur 4 actions différentes lors du mois de septembre 2021.

Il est question notamment de la Rando du D-Day – #AttitudeManche :

• Le 18/09/2021 à 14h00 à Utah Beach,

• Les enfants des Ecoles Françaises de Vélo de la Manche sont conviés à une randonnée collective sur le circuit du D-Day de l’espace cyclosport,

• Au programme, une sortie groupée et sécurisée de 19 km suivie d’un moment de partage,

• Les catégories d’âge concernées les enfants âgés entre 9 et 14 ans,

• Plus d’informations sur : manchetourisme.com/cyclosport.

fabrice.desbois@manche.fr +33 2 33 05 98 70 https://www.manchetourisme.com/cyclosport

