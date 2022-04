Rando du Comité des Fêtes Mauléon, 8 mai 2022, Mauléon.

Rando du Comité des Fêtes Mauléon

2022-05-08 07:30:00 – 2022-05-08

Mauléon Deux-Sèvres

4 EUR Randonnée à Loublande, organisée par le Comité des Fêtes.

Plusieurs parcours entre 7 et 20 kms.

Inscriptions et départ entre 7 h 30 et 10 h.

Mauléon

