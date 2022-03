Rando du Centenaire : à la découverte des forts Andelnans Andelnans Catégories d’évènement: Andelnans

Territoire de Belfort

Rando du Centenaire : à la découverte des forts Andelnans, 3 avril 2022, Andelnans. Rando du Centenaire : à la découverte des forts École de Florimont 43 Hameau de l’Assise Andelnans

2022-04-03 – 2022-04-03 École de Florimont 43 Hameau de l’Assise

Andelnans Territoire-de-Belfort Andelnans Le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre 90 organise chaque année au mois d’avril une randonnée à la journée d’un quinzaine de kilomètres. C’est une rando qui regroupe habituellement une centaine de participants.

Le parcours prévoit un départ à 9h00 depuis le bord du canal à coté de l’école de Froideval, le dimanche 03 avril 2022.

Nous marcherons en grande partie sur l’itinéraire du GR de Pays « la Randonnée des Forts » en passant par Botans ; Dorans, avec un arrêt pique-nique le midi dans le Fort du Bois D’Oye à Bermont. L’après-midi nous passerons par l’église de Bermont, le bord de la Douce et retour sur Froideval en bordure du canal pour rejoindre le point de départ à Froideval.

200 participants maximum.

Les inscriptions sont obligatoires une semaine avant la manifestation auprès de Michel Limoge. limoge.mic@orange.fr +33 6 84 19 26 78 Le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre 90 organise chaque année au mois d’avril une randonnée à la journée d’un quinzaine de kilomètres. C’est une rando qui regroupe habituellement une centaine de participants.

Le parcours prévoit un départ à 9h00 depuis le bord du canal à coté de l’école de Froideval, le dimanche 03 avril 2022.

Nous marcherons en grande partie sur l’itinéraire du GR de Pays « la Randonnée des Forts » en passant par Botans ; Dorans, avec un arrêt pique-nique le midi dans le Fort du Bois D’Oye à Bermont. L’après-midi nous passerons par l’église de Bermont, le bord de la Douce et retour sur Froideval en bordure du canal pour rejoindre le point de départ à Froideval.

200 participants maximum.

Les inscriptions sont obligatoires une semaine avant la manifestation auprès de Michel Limoge. École de Florimont 43 Hameau de l’Assise Andelnans

dernière mise à jour : 2022-02-09 par

Détails Catégories d’évènement: Andelnans, Territoire de Belfort Autres Lieu Andelnans Adresse École de Florimont 43 Hameau de l'Assise Ville Andelnans lieuville École de Florimont 43 Hameau de l'Assise Andelnans Departement Territoire-de-Belfort

Andelnans Andelnans Territoire-de-Belfort https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/andelnans/

Rando du Centenaire : à la découverte des forts Andelnans 2022-04-03 was last modified: by Rando du Centenaire : à la découverte des forts Andelnans Andelnans 3 avril 2022 Andelnans Territoire de Belfort

Andelnans Territoire-de-Belfort