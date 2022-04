Rando du 1er mai « Sources et lavoirs de Senonches et deTardais » Senonches Senonches Catégories d’évènement: Eure-et-Loir

Senonches

Rando du 1er mai « Sources et lavoirs de Senonches et deTardais » Senonches, 1 mai 2022, Senonches. Rando du 1er mai « Sources et lavoirs de Senonches et deTardais » Senonches

2022-05-01 08:30:00 – 2022-05-01 17:00:00

Senonches Eure-et-Loir Senonches Eure-et-Loir Les Sabots senonchois proposent sa rando du 1er mai : le matin, parcours en boucle de 10km ; départ 9h (café d’accueil offert avec ses viennoiseries)

Pique-nique au Rond de Battenberg ou à la salle des fêtes en cas de pluie vers 12h15.

A 13h30, parcours en boucle de 8km

Inscription conseillée. Randonnée ouverte à tout public, à allure modérée

Randonnée accompagnée, Possibilité de ne faire que l’un ou l’autre de ces parcours.

A l’arrivée au rond de Battenberg, pot de l’amitié. Les Sabots senonchois proposent sa rando du 1er mai : le matin, parcours en boucle de 10km ; départ 9h (café d’accueil offert avec ses viennoiseries). Pique-nique au Rond de Battenberg ou à la salle des fêtes en cas de pluie vers 12h15.

A 13h30, parcours en boucle de 8km. Inscription conseillée. sabots.senonchois@laposte.net Les Sabots senonchois proposent sa rando du 1er mai : le matin, parcours en boucle de 10km ; départ 9h (café d’accueil offert avec ses viennoiseries)

Pique-nique au Rond de Battenberg ou à la salle des fêtes en cas de pluie vers 12h15.

A 13h30, parcours en boucle de 8km

Inscription conseillée. Randonnée ouverte à tout public, à allure modérée

Randonnée accompagnée, Possibilité de ne faire que l’un ou l’autre de ces parcours.

A l’arrivée au rond de Battenberg, pot de l’amitié. les sabots senonchois

Senonches

dernière mise à jour : 2022-04-16 par OTs du Perche

Détails Catégories d’évènement: Eure-et-Loir, Senonches Autres Lieu Senonches Adresse Ville Senonches lieuville Senonches Departement Eure-et-Loir

Senonches Senonches Eure-et-Loir https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/senonches/

Rando du 1er mai « Sources et lavoirs de Senonches et deTardais » Senonches 2022-05-01 was last modified: by Rando du 1er mai « Sources et lavoirs de Senonches et deTardais » Senonches Senonches 1 mai 2022 Eure-et-Loir Senonches

Senonches Eure-et-Loir