Rando douce avec Rando Pleine Nature Sens Sens Catégories d’évènement: Sens

Yonne

Rando douce avec Rando Pleine Nature Sens, 3 février 2022, Sens. Rando douce avec Rando Pleine Nature Parking de la piscine Tournesol Boulevard de la Convention Sens

2022-02-03 14:30:00 – 2022-02-03 17:00:00 Parking de la piscine Tournesol Boulevard de la Convention

Rando Pleine Nature propose quelques jolis points de vue tout au long de cette balade de 5 km dans le Faubourg et l'Ile d'Yonne.

