Rando douce avec Rando Pleine Nature Sens

Sens

Rando douce avec Rando Pleine Nature Sens, 4 novembre 2021, Sens. Rando douce avec Rando Pleine Nature Parking du Parc du Moulin-à-Tan, côté éolienne Chemin de Saint-Paul à Rosoy Sens

2021-11-04 – 2021-11-04 Parking du Parc du Moulin-à-Tan, côté éolienne Chemin de Saint-Paul à Rosoy

Rando Pleine Nature propose une marche tranquille de 5 km le long des bords de l'Yonne et retour par la belle allée de l'éolienne dans le parc du Moulin à Tan.

Parking du Parc du Moulin-à-Tan, côté éolienne Chemin de Saint-Paul à Rosoy Sens