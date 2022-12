Rando douce avec Rando Pleine Nature Saint-Denis-lès-Sens Saint-Denis-lès-Sens Saint-Denis-lès-Sens Catégories d’évènement: Saint-Denis-lès-Sens

Yonne

Rando douce avec Rando Pleine Nature
Parking salle des fêtes Rue Pierre Simonet Saint-Denis-lès-Sens Yonne

2023-01-05 14:00:00 – 2023-01-05

Rue Pierre Simonet Parking salle des fêtes

Saint-Denis-lès-Sens

Yonne Saint-Denis-lès-Sens Rando Pleine Nature propose une rando douce, d’environ 5 km, sans difficultés sur de bons chemins offrant de jolis points de vue autour des étangs.

Rendez-vous : 14h à Saint-Denis-lès-Sens : parking salle des fêtes, rue Pierre Simonet. randopleinenature@gmail.com http://www.randopleinenature.fr/ Rue Pierre Simonet Parking salle des fêtes Saint-Denis-lès-Sens

